2 gün önce Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine canlı, Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından doları derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü. 1 metre 20 santimetre boyu ve 2 kilo ağırlığı bulunan yılan özel olarak hazırlanan bir kutu içinde takibi yapılacak 10 günlük rehabilitasyon sürecini tamamlayacak. Yılan, daha sonra sürüngenler bölümüne doğal yaşamına uygun ortamında yaşamını sürdürecek, isteyenler ziyaret edebilecek.

"Sağlıklı durumda"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, Türkiye coğrafyasında bulunmayan kral pitonunun 2 gün önce kendilerine getirildiğini söyledi.

Bu canlının bir evden kaçtığı ihtimali üzerinde durulduğunu dile getiren Arsun, “ Hekim arkadaşlarımız tarafından ilk muayeneleri yapıldı. 10 günlük bir rehabilitasyon süreci geçirecek. Ondan sonra sürüngenlerin bulunduğu piton bölümüne yerleştireceğiz. Ondan sonra bizim korumamız altında yaşamını sürdürecek” dedi.



Yılanın sahibinin ortaya çıkmadığını ve izne tabi şekilde bulundurulabilecek bir canlı olduğunun altını çizen Arsun, “ Yasal süreci Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü takip edecek. Bize şu anda bakımı, beslenmesi ve korunması için bırakıldı” dedi.

"10 gün karantinada"

Pitonun kapıya dolandığı görüntüleri de yorumlayan Arsun, “Muhtemelen, bir çıkış yolu arıyordu. Vatandaşlarımız farketmiş. Genel durumu iyi ama karantina sürecinin ardından kesin bir karar vereceğiz. Yaklaşık 10 gün karantinada kalacak. Kapıya dolanmasından kaynakları derisinin bir iki noktasında ezilme var. Onun dışında genel durumu ve sağlığı iyi görünüyor. Havalar soğumaya başladığı için sürüngenlerin metabolizmaları yavaşlıyor. Burada ısısı ayarlanan bölümlerde kalacak. Umarım uzun ve sağlıklı bir hayatı olur" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)