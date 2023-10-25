Yerel basında çıkan haberlerin ardından harekete geçen Zafer Partisi Alanya, Lilian sitesine akşam saatlerinde giderek tepki gösterdi. Tepkiye çevrede bulunan vatandaşlarda katıldı. Yapılan haberin ardından Alanya'da sitede yaşayan tepkiler giderek büyüyor. Vatandaşlar kişisel sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye devam ediyor. Duruma el atan Zafer Partisi Alanya ise sitenin girişine dev Türk Bayrağı astı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Zafer Partisi Alanya, "İlçemizde Lilian sitesinde yaşayan Türk vatandaşımızın Türk bayrağı asmasından rahatsız olan Ruslar milletimizin kırmızı çizgisini aşmış, misafir olduklarını unutmuşlardır. Teşkilatça siteye giderek durumu protesto edip şanlı bayrağımızı sitenin girişine astık." ifadelerini kullandı.

