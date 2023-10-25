Alanya'da toplu taşımadan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlardan ücret talep eden Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimindeki halk otobüsleri toplu taşımalarda bundan böyle her ayın ilk 4 gününde ücretsiz taşıma yapılacağını, diğer günlerde ise ücret talep edileceğine dair aldığı kararı içeren yazıyı tüm otobüslerine astı. Kararın ardından konuşan vatandaşlar bazı otobüs sürücülerinin duraklarda yaşlıları görünce durmadığını söyleyerek şikayetlerini CİMER'E ve otobüslerin denetimlerinden sorumlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ileteceğini belitti.



HALK OTOBÜSLERİNE YAZI ASILDI

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından vatandaşlardan ücret talep edileceğine dair alınan kararın yer aldığı ve otobüslere asılan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Hiçbir özel sektör ücretsiz hizmet yapamaz. Sayın yolcularımız, artan maliyetler(yakıt, parça bakım-tamir, personel) nedeni ile ücretsiz yolcularımızı (bakanlığın ödediği gelir desteğinin karşıladığı 2 günlük taşıma bedeli olup 2 günde tüm illerdeki kooperatiflerimizin karşılaması ile) her ayın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde taşıyabileceğiz.



MÜDÜR: YASAYA AYKIRI

Yaşanan durumun ardından konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaştırma Birimi Müdürü Barış Arslan, “Vatandaşlar ödemek zorunda değil. Kooperatifin aldığı karar yasaya aykırı. Bize şikayet gelirse ceza yazarız. Yaptıkları yasal değil. Otobüslere işlem yaparız” dedi.

Kaynak: MEHMET AL (Sabah)