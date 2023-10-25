Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tarihi Kızılkule’de ‘100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’ açıldı. Kızılkule önünde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri, birim amirleri, muhtarlar ve çocukların katılımıyla düzenlenen törenle ziyarete açılan sergi, 3 farklı temadan oluşuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılının anlatıldığı karma bir sergi olan ‘100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’, 1 hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

“BİRLİĞİMİZ, DİRLİĞİMİZ VE HUZURUMUZ DAİM OLSUN”

Açılış töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mızın en önemli tarihi mekanlarından olan Kızılkule’de düzenlediğimiz sergilerimize katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Antalya Olgunlaşma Enstitüsüne teşekkür ediyorum. Cumhuriyet temasıyla hazırladığımız sergilerimiz bir hafta boyunca açık kalacak. Cumhuriyet, Türkiye Devleti’nin en önemli kazanımıdır. 100. Yaşını kutladığımız Cumhuriyet, ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyetle birlikte büyüyen, gelişen ve birçok alanda lider ülkeler arasına giren ülkemizin birliğinin, dirliğinin, huzurunun daim olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. Yılını en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum” dedi.

CUMHURİYET’İN ARŞİVİ FOTOĞRAF SERGİSİ (T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)

Milli Mücadele Dönemi’nin tarihi karelerinden seçilmiş öksüz ve yetim çocuk kahramanlarına, 1. ve 2. Meclis binalarının inşa ve açılış süreçlerinden Cumhuriyet Dönemi’nin siyasi ve kültürel başarılarına, cumhurbaşkanlarının az bilinen fotoğrafları eşliğinde geniş bir seçkiyle tarihe tanıklık edecek.

MİNYATÜR ATATÜRK KIYAFETLERİ SERGİSİ (ANTALYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1913-1937 yılları arasında yurdun dört bir yanında vatandaşlarla buluşmasından seçilmiş fotoğraflar ve minyatür kıyafetlerden oluşmakta.

YER GÖK KIRMIZI BEYAZ BAYRAK GİYSİSİ SERGİSİ (ANTALYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ)

Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımızı temsil eden özel tasarım 4 adet bayrak kıyafetinden oluşmakta.