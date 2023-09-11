Dünya ve Türkiye Sıfır Atık projelerine verilen önem her geçen gün giderek artıyor. Daha yeşil ve temiz bir dünya da yaşamak için Alanya Belediyesi kolları sıvadı. Bu kapsamda bir kampanya düzenleyen Alanya Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyamız başlıyor! 5 Litre Atık Yağ Sizden, 1 Litre Yağ Bizden. Evlerinizden çıkan bitkisel atık yağları (kızartma yağı) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze getirebilir yada 444 82 07 üzerinden Çözüm Masamızı arayarak teslim edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Dünya Temizlik Gününe Davet

Diğer yandan Alanya Belediyesi bir başka proje kapsamında Dünya Temizlik Günü kapsamında vatandaşları düzenleyecekleri bir başka ogranizasyona da davet etti. Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik için bir paylaşım yapan Alanya Belediyesi, "Çevreye duyarlı, temiz bir dünya hayali kuran herkesi 'Dünya Temizlik Günü'nde düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



