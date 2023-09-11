TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Gezici istasyonlar, 77 ilde hizmet vermektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu istasyonların sadece randevu ile hizmet sunduğudur. Bu sayede işlemler daha düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.