Antalya Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine önemli bir duyuru yaptı. Açıklamada, 22 Kasım Cuma günü Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde sadece taşımalı eğitim uygulamalarına 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.



Valilik, bu kararın, olası olumsuz hava koşullarının etkilerinin azaltılması ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığını vurguladı. Öğrencilerin ve velilerin bu durumdan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınması önemle ifade edildi. Eğitim alanında yapılan bu tür önlemler, hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurularak, çocukların güvenliği için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Velilerin, bu durumu dikkate alarak planlamalarını yapmaları gerektiği hatırlatıldı.



Kaynak: Haber Merkezi