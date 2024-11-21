Mor Çatı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir kampanya ile kadına yönelik şiddetle mücadelede hepimizin sorumluluğunu hatırlatıyor. Kampanya, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olduğunu ve bu sorunun cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını vurguluyor.

Kampanya metninde, "Kadına yönelik şiddet hepimizle ilgili, eşitlik mücadelesi hepimizin sorumluluğu" ifadesi öne çıkıyor. Kadına yönelik şiddetin, cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğu belirtilerek, kadınların yaşamları boyunca farklı biçimlerde şiddete maruz kaldıkları ve bu şiddeti uygulayanların genellikle etrafımızda gördüğümüz sıradan erkekler olduğu ifade ediliyor. Şiddet uygulayanların, kadınları eşit görmemeleri ve onları kontrol etme hakkına sahip olduklarına inanarak şiddet kullandıkları vurgulanıyor.



Mor Çatı, şiddetin yanımızda olduğunu, cinsiyet eşitsizliğinin hayatın her alanını nasıl şekillendirdiğini görmeden bu sorunla mücadele edilemeyeceğini belirtiyor. Cinsiyet ayrımcılığının kadınların yaşamını nasıl sınırladığına dikkat çekerek, kadına yönelik şiddeti anlamanın ancak bu gerçekleri görmekle mümkün olacağını ifade ediyor.



Ayrıca, kadınları erkek şiddetinden korumak, şiddeti önlemek ve şiddet uygulayanları cezalandırmanın devletin sorumluluğu olduğu, kadınlara destek olmanın ise tüm kamu kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor. Mor Çatı, bu sorumlulukları hatırlatmayı ve kendi yaşamımızda cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele ederek kadınların yanında yer almayı tüm topluma çağrıda bulunarak herkesi bu konuya duyarlı olmaya davet ediyor.