Geçtiğimiz kış ayında, Alanya’nın Süleymanlar Mahallesi’nde sağanak yağışların ardından Engin Mevkiindeki bağlantı yolunun 350 metrelik kısmında heyelan olayı yaşanmış ve yol kısmen trafiğe kapanarak, kullanılmaz hale gelmişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespit ve incelemeler sonrası, yolun genişleterek açılması için çalışma başlatıldı. Yolun kapanan kısmının açılması ve önümüzdeki süreçte yaşanacak afetlerin de önüne geçebilmek adına ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yol, daha geniş ve güvenli bir şekilde trafiğe açılarak, bölge halkının hizmetine sunulacak.



MUHTAR KARA’DAN TEŞEKKÜR

Süleymanlar Mahalle Muhtarı Süleyman Kara, Alanya Belediyesi’ne yol genişletme çalışması için mahalle halkı adına teşekkür etti. Muhtar Kara, “Süleymanlar Mahallesi olarak bizim bir yol genişletme isteğimiz oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel ve heyelan nedeniyle yolumuz kapanmıştı. Başkanlarımıza durumu ilettik ve çavuşlarımız gelip tespit ettiler. Şu an genişletme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’a, Başkan Danışmanımız Nazmi Zavlak’a ve tüm belediye personeline ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başkanımız bizzat ilgilenmese bu yol tamamen kapanacak ve kullanılamayacaktı” diye konuştu.