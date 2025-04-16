Antalya'nın gastronomi turizminde küresel bir marka haline gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Gastronomi Platformu (AGP), 6'ncı toplantısını Alanya'da gerçekleştirdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve AGP üyeleri katıldı.

Toplantıda, Antalya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürüyle de uluslararası alanda öne çıkması gerektiği vurgulandı. Bölgesel lezzetlerin hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hem de kültürel mirasın korunarak tanıtılması konuları ele alındı. Ayrıca, Alanya ve Gazipaşa'ya özgü yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerle tescillenerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Sürdürülebilir bir gastronomi turizmi altyapısının oluşturulması için atılacak adımlar da toplantının önemli gündem maddeleri arasındaydı.

Vali Şahin: "Antalya'nın Tarım Ürünleri Dünya Pazarında Yüksek Katma Değere Sahip"

Toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın tarım ürünleri açısından dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Yetiştirilen ürünler açısından, dünyada eşi olmayan bir coğrafyaya sahibiz. 300 milyonluk Avrupa pazarına 3 saat uzaklıktayız ki bu son derece değerli. Ancak katma değeri yüksek ürünlere, özellikle mango gibi su sarfiyatı az olan özel ürünlere yönelmemiz büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin'den Alanya'da İncelemeler ve Bienal Ziyareti

Vali Hulusi Şahin, AGP toplantısının ardından Alanya Kaymakamlığı'nın yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Alanya'nın tarihi simgelerinden Kızılkule ve Tersane'de düzenlenen 2. Türkiye Tekstil Bienali'ni eşi Ebru Şahin ile birlikte ziyaret eden Vali Şahin, küratör Nihat Özdal'dan bienalde sergilenen 18 ülkeden 50 sanatçının eserleri hakkında bilgi aldı.

