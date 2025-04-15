Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) Anadolu, Ankara ve Antalya'dan belirlediği usta gazetecilerden oluşan jüri heyeti tarafından belirlenen Yazılı, Görsel ve İnternet medyası ödülleri sahiplerini buluyor. Alanya medyasının gurur gecesinde hem Alanya basınından, hem de ulusal medyadan başarılı gazeteciler, 26 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.30'da Kaila Beach Otel’de gerçekleşecek törenle ödüllerini alacaklar.



Gazeteciler, şehir protokolü, siyasetçiler ve şehir dışından konukların bir araya geleceği gecede, ödül töreninin ardından Alanya’nın sevilen sanatçısı Hadi Cantemur sahne alacak.



ALGC’DEN ÜNLÜ GAZETECİLERE ÖDÜL

ALGC 2024 Medya Başarı Ödülleri Töreni’nde Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci’ye ‘Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi’, gazeteci Nevzat Çiçek’e ‘Yılın Politika Gazetecisi’, T24 Köşe Yazarı ‘Tolga Şardan’a ‘Yılın Araştırmacı Gazetecisi’, Adana 5 Ocak Gazetesi ve sahibi Savaş Çokduygulu’ya ‘Yılın Yerel Gazetesi’ ödülleri de verilecek. Törene ayrıca ALGC’nin kardeş cemiyeti Azerbaycan Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile birlikte Azerbaycanlı gazeteciler Səidə Bəkirqızı, Arifə Kərimzadə, Könül Fətullayeva ve Əfqan Qafarlı da konuk olarak katılacaklar.



BAŞKAN KESEN’DEN TEŞEKKÜR

ALGC Başkanı Ferit Kesen, "Zor şartlar altında halkımızın Anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserlerinin ödüllendirileceği yarışmamızla, zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Şimdiden ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

