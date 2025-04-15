Alanya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında önemli bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya; Alanya Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi yetkilileri ve ilgili kurumların değerli çalışanları katılım sağladı.

Toplantının ana gündem maddesi, bu yıl Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda düzenlenecek olan görkemli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı oldu. Toplantıda, ilgili kurumların bayram programına yönelik yürüttükleri hazırlıklar ve planlanan çalışmalar tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Kurum müdürleri, stadyumda gerçekleştirilecek olan kutlama programının zengin içeriği, etkinliklerin akış düzeni ve organizasyonun her aşaması hakkında kurul üyelerine ayrıntılı bilgiler aktardı.

Kaymakam Ürkmezer, toplantıda tüm kurumların koordineli ve titiz bir çalışma yürüterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Alanya'da anlamına yakışır bir coşku ve katılımla kutlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdi. Toplantı, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün sağlanması adına verimli bir şekilde sona erdi. Alanya halkı ve özellikle çocuklar, Milli Egemenlik Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bayram kutlamalarını büyük bir heyecanla bekliyor.