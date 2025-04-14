Trafikte orta şerit kullanımına ceza geleceği yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada hızla yayılarak sürücüler arasında büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan son dakika açıklamasıyla bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

Merkez, trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yönde bir çalışması bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olan bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği" vurgulanarak, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.



