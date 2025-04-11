Kaymakamlık Makamında düzenlenen toplantıya, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Bahadır Ahmet Yalçın ve ilgili kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizm Geliştirme Kooperatifi yetkilileri tarafından 2025 turizm sezonu öncesinde yapılan hazırlıklar, mevcut faaliyet durumu, eğitim çalışmaları ve alınan güvenlik önlemleri hakkında Kaymakam Ürkmezer’e detaylı bilgi sunuldu. Ayrıca, işletme hakkı Alanyaspor Kulübüne ait olan yamaç paraşütü kalkış ve iniş alanlarındaki fiziki düzenleme çalışmalarının güncel durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Antalya Valiliğimizce yamaç paraşütü faaliyetlerinin belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 2021 yılında yayımlanan 2021/2 sayılı "Yamaç Paraşütü Genelgesi"nin 2025 yılı güncel şartlarına uyması ve daha güvenli bir şekilde icra edilmesi için, mevcut genelgeye eklenmesi değerlendirilen uçuş standartları, operasyonel prensipler ve emniyet tedbirlerine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili maddeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer" Alanya'mızda turizm için önem taşıyan yamaç paraşütü faaliyetlerinin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi adına geçmişte gerekli adımları atmıştık. Bu kapsamda, Antalya Valiliğimiz tarafından 2021 yılında çıkarılan genelge ile o günden bugüne kadar ilçemizde yürütülen yamaç paraşütü faaliyetlerini önemli ölçüde bir düzene soktuğumuzu memnuniyetle görüyoruz. Bugün de, yamaç paraşütü işletmesini başarıyla yürüten Alanyaspor Kulübümüz ve bu alandaki pilotlarımızı, işletmecilerimizi temsil eden Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizm Geliştirme Kooperatifimiz bir araya geldik. Toplantımızda, yaklaşan 2025 turizm sezonu öncesinde yamaç paraşütü faaliyetlerinin mevcut durumunu ve hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Bununla birlikte, 2021 yılında faaliyete geçen ve sektörde bir standart oluşturan genelgemizin, aradan geçen zaman zarfında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve günümüz şartları doğrultusunda güncellenmesi gerekliliğini ele aldık. Faaliyetlerin daha emniyetli, daha güvenli ve çağın gereklerine uygun standartlarda yapılabilmesi için genelgeye eklenmesi planlanan yeni maddeleri de titizlikle değerlendirdik. Amacımız, Alanya'da sunulan yamaç paraşütü hizmetinin kalitesini ve güvenliğini sürekli olarak en üst seviyede tutmak. Bununla ilgili gerekli tüm çalışmaları tamamlayacağız" dedi.