Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Alanya'da düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Alanya Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törene, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Servet Ünlü, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK'lar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, Türk polisinin fedakarlıklarını ve önemini vurguladı.

Programın sonunda, Kaymakam Ürkmezer ve emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu özel gün, Türk polisinin önemini ve fedakarlıklarını bir kez daha hatırlattı.

