Avukat Övünç Özkan ve İç Mimar Gökay Daşdelen’in ortaklığıyla kurulan FlyMe şirketi tarafından Alanya’da konuşlandırılan çift motorlu iki VİP helikopter ile çapraz uçuşlar dün itibariyle başladı. Kişi başı 400-600 Dolar arasında değişen fiyatlarla Alanya’dan Girne, Lefkoşa, Bafra, Antalya, Belek, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi turistik merkezlere 6 kişilik helikopterlerle konforlu uçuşlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, bir çok turistik dünya kentinde olduğu gibi ülkemizde ilk kez helikopterle havadan Alanya turları da yaz aylarında turistler için farklı bir seçenek oluşturacak.

İLK ULUSLARASI UÇUŞ

KKTC Bakanlarının katılımıyla Alanya’dan KKTC’ye gerçekleştirilen ilk uçuş aynı zamanda Türkiye ana karası ile KKTC ana karası arasında gerçekleştirilen ilk ticari helikopter uçuşu olma özelliğini taşıyor.

Ulaş parkının içinde inşa edilen helikopter pisti ve yolcu salonu ile hizmetlerine başlayan FlyMe firmasının yetkilisi Gökay Daşdelen, “Bu uçuşlarla turizm sektörüne hizmet etmeyi ve Alanya’mıza değer katmayı hedefliyoruz. Bize her konuda destek veren Sayın Alanya Kaymakamımıza, Bakanımız ve Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e minnettarız” diye konuştu.

FlyMe, uçuş tarifesinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

DİM DE UĞURLADI

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, helikopter uçuşlarının başlamasıyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı:

‘’ Alanya’dan Kıbrıs’a helikopterle VIP uçuşlar başladı. İlk uçuş için Alanya’ya gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı ilk uçuşla Alanya’dan Lefkoşa’ya uğurladık. Helikopterle Alanya turları da yapılacak. Alanya için büyük olay. Marka değerini artırır, level atlatır. Tebrikler Avukat Övünç Özkan ve Gökay Daşdelen. ’’