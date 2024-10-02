Antalya Valisi Hulusi Şahin, birtakım ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Alanya’ya geldi. Antalya Valiliği öncülüğünde Alanya’da yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Vali Hulusi Şahin, Alanya Kalesi’nde yürütülen çalışmaları da inceledi. Vali Şahin’e, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Müze Müdürü Seher Türkmen, Müftü İhsan İlhan, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayram, Alanya Kalesi kazı ekibi ve Belediyenin ilgili personeli eşlik etti.

ÇALIŞMALARDA SON AŞMAYA GELİNDİ

Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler, Hisariçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Derece Arkeolojik, Tarihi, Kentsel Sit Alanı ve Doğal Sit Alanı olarak tescilli tarihi Süleymaniye Camisi avlusunda yapılan çalışmaları inceledi. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan ve vatandaşlar tarafından da ibadet etmek için sıkça kullanılan tarihi caminin avlusundaki ıslak hacimlerin iyileştirilmesi adına Alanya Belediyesi, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmuş ve her iki kurum arasında imzalanan protokol sonrası Alanya Belediyesi uygulama çalışmalarına başlamıştı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün onayı doğrultusunda devam eden ve avluda bulunan tuvaletlerin genişletilmesiyle yenilenmesini de içeren çalışmalarda son aşamaya gelindi. Kısa sürede tamamlanacak ve hem ziyaretçilerin hem de halkın kullanımına açılacak çalışmaları denetleyen Vali Şahin, Kaymakan Ürkmezer ve Başkan Özçelik, ilgili personelden aşamalar hakkında bilgi aldı. İnceleme gezisinin ardından heyet, Alanya Kaymakamlığı'na geçerek, toplantı yaptı.