Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahalle yollarını kışa hazırlamak için yoğun bir çalışma başlattı. Alanya’nın doğu, kuzey ve batısında yer alan mahallelerdeki ekipler, yağışların yollara zarar vermemesi için gerekli önlemleri alıyor.

Çalışmalar kapsamında, mahalle yollarında şarampol açma ve temizleme, büz yerleştirme ve yol bakım onarımları hız kesmeden sürdürülüyor. Alanya Hizmet Birimi kırsal alan ekipleri, Bayır Mahallesi'nde yolun dere geçişlerine büz yerleştirme işlemlerini gerçekleştirirken, Bayır, Gözübüyük, Orhan, Karamanlar, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde şarampol açma ve yol bakımlarını başarıyla tamamladı.

Öte yandan, Bayırkozağacı Mahallesi’nde ise bozulan yolda asfalt yenileme çalışmaları için altyapı hazırlıkları devam ediyor. Bu çalışmalar, kırsal bölgelerdeki ulaşımın kalitesini artırmayı ve kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz durumları önlemeyi amaçlıyor.