İş dünyasına önemli ölçüde katkı sağlamayı amaçlayan Alanya Belediyesi, bu kapsamda İşyeri Ruhsata Uygunluk Ön Onayı Sistemi uygulamasını hayata geçiriyor. Böylelikle, işyeri açmak isteyen vatandaşlar, yüksek maliyetlere girmeden önce işyerlerinin gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını önceden öğrenerek, gereksiz zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçebilecekler.

BAŞKAN ÖZÇELİK: "İŞYERİ AÇMA SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Yeni sistemle ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "İlçemiz hızla büyüyen ve gelişen bir şehir. Alanya’da iş kurmak isteyen girişimcilerimizin karşısındaki engelleri en aza indirmek, onları desteklemek ve işyeri açma süreçlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İşyeri Ruhsata Uygunluk Ön Onayı sistemimiz, bu doğrultuda attığımız önemli bir adım. Artık vatandaşlarımız, işyerlerini açmadan önce gerekli tüm uygunlukları öğrenebilecek, böylece sürprizlerle karşılaşmadan işlerini kurabilecekler. Bu sistem, girişimcilerimize zaman kazandırırken, aynı zamanda maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayacak” dedi.

"EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK"

Alanya’da iş dünyasına önemli katkı sağlanacağını vurgulayan Başkan Özçelik, şunları söyledi, “Belediye olarak girişimcilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. İşyeri Ruhsata Uygunluk Ön Onayı ile iş dünyamızın büyümesine ve Alanya’nın ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız. Bu uygulama, ileriki zamanda hayata geçirmeyi düşündüğümüz kent ticari hayatının planlanması için de bir ön çalışma olacaktır.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

İşyeri Ruhsata Uygunluk Ön Onayı sistemi ile işyeri açmayı planlayan girişimciler, henüz faaliyetlerine başlamadan önce Belediyeye başvurarak işyerinin ve faaliyet alanının ruhsata uygun olup olmadığını öğrenebilecekler. Başvuru yapan vatandaşlar, yangına karşı gerekli önlemler alınmış olması ve mesleğin icrası için diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini taahhüt ettikleri belgelerle Belediyeden ön onay alacaklar. Bu süreç, girişimcilerin işyerlerine büyük yatırım yapmadan önce karşılaşabilecekleri olası ruhsat sorunlarını azaltarak, daha güvenli bir başlangıç sunacak.

İNTERNETTEN YA DA İLGİLİ BİRİME BAŞVURU YAPILABİLECEK

Vatandaşlar, İşyeri Ruhsata Uygunluk Ön Onayı sistemine Alanya Belediyesi'nin www.alanya.bel.tr web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek veya Belediyenin ilgili birimlerine şahsen başvuruda bulunabilecek. Sistemin detaylarına ve başvuru koşullarına dair bilgiler, Belediyenin web sitesi üzerinden de erişilebilir olacak.