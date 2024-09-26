Yeşilöz Mahallesi'nde 442 sayılı Köy Kanunu'nun Ek 13. madde kapsamında 2014 yılı öncesi hak sahiplerine satışı yapılan 228 taşınmaz için sürenin uzatılması talebiyle harekete geçen Alanya Belediyesi, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi başvuru yaparken, bölge Milletvekillerinden de destek talep etti. Alanya Belediyesi tarafından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilen resmi yazıda, hak sahiplerinin yaşadığı sorunlar ve sürenin uzatılmasının neden gerekli olduğu detaylı olarak açıklandı. Hak sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde taşınmazların geri alınması riskine dikkat çeken Belediye, sürenin ileri bir tarihe uzatılmasının gerekliliğine işaret etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: YASAL DÜZENLEME TALEBİMİZİ İLETTİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Köy Kanunu kapsamında kendilerine taşınmaz satışı yapılan Yeşilöz Mahallesi'ndeki birçok hak sahibinin, çeşitli ekonomik ve teknik zorluklar nedeniyle taşınmazları üzerinde bina inşa edemediğini veya taksit ödemelerini tamamlayamadığını gözlemledik. Vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruma ve zarar görmelerini engellemek amacıyla 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan sürenin uzatılması için resmi başvurularımızı yaptık. Alanya Belediyesi olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bu konuda yasal düzenleme talebimizi ilettik. Ayrıca bölge Milletvekillerimizden de bu konuda destek talep ettik. Vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını korumak için her türlü girişimde bulunduk" dedi.