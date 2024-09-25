Alanya'da Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın kiracısı olan, Konaklı'da oteller işleten KOTİTAŞ A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Atlı, 94 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Atlı, Alanya ve Kıbrıs'ta adını taşıyan okul ve sağlık kuruluşlarının kurucusu olarak tanınan bir hayırsever turizmciydi.

Kemal Atlı, tanınmış turizmci Kenan Atlı'nın babasıydı. Atlı'nın cenazesi, 27 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakip Konaklı Mandıra Mezarlığı'na defnedilecek. Taziyesi ise Konaklı Atlılar İş Merkezi'nde yapılacak.

Yedigün Haber Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.