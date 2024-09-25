Kepez Belediyesi, Güneş, Hüsnü Karakaş, Yeşilyurt, Esentepe'den sonra Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin kötü koku ve haşere şikayetiyle gündeme getirdiği adeta bir çöplüğe dönüşen evde Kepez Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda temizlik çalışması yapıldı. Kepez Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalara Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de eşlik etti. Saatlerce süren temizlik çalışması sonrasında 71 yaşındaki İ.K.'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden bir kamyon dolusu evsel atık çıkarıldı. Atıklar arasında küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik atıklar, yıllardır açılmayan bir buzdolabı bulunuyordu.

Çürümüş, böceklenmiş yiyecekler

Ekipler, buzdolabını açtığında ise istiflenmiş, aralarında salam dahi bulunan çürümüş, böceklenmiş yiyecekler ve çöplerle karşılaştılar. Koku ve manzara mahalleliyi rahatsız ettiği kadar, belediye ekiplerini de zorlu bir temizlik süreciyle karşı karşıya getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri adeta bir çöplüğe dönüşün evin içindeki atıkları tek tek taşıyarak, kamyona yükledi. Tamamen çöplerden boşaltılan ev, belediyenin cami temizliği ekipleri tarafından deterjanlı sularla yıkanarak, hijyenik hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da ev haşerelere karşı etkin bir şekilde ilaçlandı.

Koku şikayetiyle ortaya çıktı

Mahalle sakinlerinin muhtarlığa koku şikayetinde bulunduğunu belirten Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, “Mahalle sakinlerimizin şikayeti üzerine eve geldik, baktık. Çöpleri görünce durumun ne kadar vahim olduğunu anladık. Kendisini uyardık. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne konuyu ilettik. Şuanda evde temizlik çalışması yapılıyor. Maalesef iş bu noktaya kadar geldi. Kendisi emekli öğretmen, ama bu da bir hastalık” dedi.