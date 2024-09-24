‘Sıfır Atık’ konusunda hayata geçirdiği projelerle birçok ödüle layık görülen, okullarda ve turizm tesislerinde verilen sıfır atık eğitimleri ile vatandaşların bilinçlenmesine katkıda bulunan Alanya Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir bir çevre ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına dünya genelinde çok önemli bir kampanyaya dönüşen sıfır atıkla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitimci ve mühendisler, kent genelindeki turizm tesislerinde sıfır atık eğitimi verdi.



1503 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Özellikle yaz sezonunda büyük bir yoğunluğun yaşandığı otellerdeki eğitimlerde, 1503 personel konuyla ilgili olarak tüm detaylarıyla bilgilendirildi. Çevrenin korunması amacıyla yerinde ve uygulamalı olarak verilen eğitimler sayesinde otellerde yapılması gereken tasarruflar, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi gibi konularda personel bilinçlendirildi. Yapılan çalışmalar ile kent genelindeki turizm tesislerinin atık miktarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.