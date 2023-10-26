Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı marşı, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında seslendirdi. Şarkıcının, koro eşliğinde söylediği "Parla" adlı marş, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Marşta, "Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gök deniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın" sözleri yer alıyor.

Dinleyenleri duygulandıran marş "Parla", Tarkan'ın önceki gün yayınladığı "Sen Rahat Uyu" marşıyla karşılaştırıldı.

KAYNAK: NTV Haber