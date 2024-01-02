Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) afetlerle ilgili bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlemeye devam ediyor. ALKÜ’de Türkiye’nin başlıca doğal afetlerinden biri olan deprem konusu ele alınacak. Deprem analizleriyle ünlü, Türkiye’de yaşayan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki; “Depremle Yaşamak” isimli konferansta Alanyalılarla buluşacak. Konferans 3 Ocak 2024 Çarşamba günü ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda saat 14.00’te düzenlenecek. ALKÜ Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım (DAKİK), ALKÜ Medya ve İletişim (MİT), İlk Yardım ve Afet Bilinci, ALKÜ Kızılay, Genç İHH Üniversite ve ALKÜ Yapı öğrenci toplulukları öncülüğünde düzenlenen konferansta “Depremde nasıl yaşanır? Deprem öncesi alınması gereken tedbirler neler olmalıdır? Deprem sırasında neler yapılması gerekir?” soruları değerlendirilecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN DAVET

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ olarak deprem konusuna da her zaman dikkat çektiklerini belirtti. Türkiye’deki tüm şehirlerin depreme hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Rektör Türkdoğan, “Ülkemiz başta deprem olmak üzere yangın, sel, toprak kayması, çığ, tsunami gibi birçok afetin sıklıkla görüldüğü yerdir. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak her zaman doğal afetlere hazırlıklı olmamızın yanında doğal afet sırasında ve sonrasında da neler yapılması gerektiğini bilmemiz önem arz ediyor. Deprem konusunda da ülke olarak en az Japonya kadar hazırlıklı ve bilinçli olmamız gerekiyor. Bu konuda uzmanlaşmış, çalışmalarını ülkemizde yürüten Deprem Uzmanı değerli Yoshinori Moriwaki depremle ilgili önemli bilgiler verecek. Hayati öneme sahip bilgilerin paylaşılacağı konferansımıza tüm Alanyalı hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

Kaynak: ALKÜ Bülten