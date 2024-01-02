Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşların Alanya Kalesi’ni gezmesi, Alanya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini görmesi ve güzel bir gün geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği Kale Gezisi programları devam ediyor. Her gün farklı kırsal bir mahalle ile sakinleri Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası, Ehmedek, Teleferik, İç Kale, Alanya Belediyesi Kültür Evleri’ni görevli personeller eşliğinde geziyor ve gönüllerince güzel bir geçiriyorlar. Program Şıhlar Mahallesi sakinleri ile devam etti.

BAŞKAN YÜCEL: SİZLERİN HAYIR DUASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Gezi’nin son durağı olan tarihi Kızılkule’de 65 yaş üstü vatandaşları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel karşıladı. Başkan Yücel yaşlı vatandaşlara çay ikram ederek sohbet etti. Alanya Kalesi’ni ve Teleferiği ilk kez gördüklerini belirten vatandaşlar Başkan Yücel’e bu güzel projesi için teşekkür ettiler. Başkan Yücel vatandaşlara, “Siz büyüklerimize bir vefa borcumuz var. Sizlerin hayır duası bizim için çok kıymetli. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Hepinizin ellerinden öpüyor, uzun ömürlü sağlıklı bir günler diliyorum. Gezi programlarımız Alanya’mızın her mahallesinde devam edecek.” dedi.