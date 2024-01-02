Bilinçli ve kurallara uymak suretiyle kullanılması durumunda büyük yarar sağlayan elektrikli scooter, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Manavgat’ta da ulaşım yoğunlukla kullanılıyor. Çoğunlukla gençler tarafından tercih scooterlar, zaman zaman kullanılmaması gereken yollarda kullanılması, başta hız olmak üzere kurallara uyulmaması nedeniyle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına da neden oluyor.



Ana arterlerde, bulvarlarda, kaldırımda sürülmesi yasak olan skooterlarla ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi de kullanıcıların gelişigüzel park etmesi sonucu oluşan görüntü kirliliği. Manavgat’ın ana caddeleri başta olmak üzere sokak aralarında, çöp konteynerlerinin yanı başında, Sorgun Çamlığı içerisinde ve çevresinde, uzak mahalle yollarının üzerlerinde, mezarlıklarda, hatta sulama kanallarında scooterlar görülebiliyor. Ana artellerde kullanılan scooterlar kazalara neden olurken, kaldırımlarla özellikle de yayaların yoğun olduğu yerlerde kullanılan scooterlar da tehlikelerin yaşanmasına neden oluyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)