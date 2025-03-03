Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın trafiğini rahatlatacak kavşak projelerine yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı ile şehrin batısını birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapım ihalesinin 19 Kasım 2024 tarihinde yapıldığını hatırlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı kapsamında toplam 332 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapımının planlandığını belirtti. Uraloğlu, “Kepezüstü Köprülü Kavşağı’nda, deplase işlemlerine devam ediyoruz, bu kısımlarda aynı zamanda servis yolu yapım işlerine de başladık.” şeklinde konuştu.



Ayrıca Uncalı Köprülü Kavşağı kapsamında toplam 660 metre uzunluğunda 2 köprü yapılacağını söyleyen Uraloğlu, Sanayi Köprülü Kavşağı'nda ise toplam 720 metre uzunluğunda 2 adet köprü yapımının planlandığını ifade etti. Duraliler Köprülü Kavşağı’nda ise toplam 905 metre uzunluğunda 3 adet köprü için fore kazık imalatına başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam 172 fore kazıktan 146’sının tamamlandığını vurguladı.



Uraloğlu, yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde hafifletileceğini kaydetti. “İnşa edeceğimiz 4 kavşakta toplam uzunluğu 2 bin 617 metre olan 10 köprü ile Antalya'nın ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bu, hem halkımız hem de ülkemizi ziyarete gelen turistler için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunacak.” ifadelerini kullandı.