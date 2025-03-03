Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerini gönül sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının ikinci gününde, 3 mahalle için geniş katılımlı iftar yemeği düzenlendi. Kepez Mahallesi kapalı pazar alanında gerçekleşen iftar programına Santral ve Ünsal mahalle sakinleri de katıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, iftar sofralarında hemşehrileriyle bir araya gelerek Ramazan ayının bolluk, bereket ve dayanışma ruhunu paylaştı.

RAMAZAN PAYLAŞMA AYIDIR

Başkan Kocagöz, iftar programında masaları tek tek gezerek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet etti, yaşlıların halini hatırını sordu ve onların hayır duasını aldı. Ramazan ayı boyunca ilçedeki 68 mahallede iftar sofraları kurmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kocagöz, “Ramazan, paylaşımın, merhametin ve birlikteliğin ayıdır. Kepezli hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan’ın bereketiyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhu hissedilirken, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edildi. Birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açan vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında buluşmanın huzurunu yaşadı.

Ramazan sofralarının bir sonraki durağı Kanal Mahallesi olacak. İftar yemekleri, 4 Mart'ta Yenidoğan Mahallesi, 5 Mart'ta Çamlıbel Mahallesi, 6 Mart'ta Altınova Mahallesi ve 7 Mart'ta Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.