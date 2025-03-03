Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan 'Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu' civarında bulunan köpek sürülerinin okula gidip gelen çocuklara saldırma teşebbüsünde bulunması dolayısıyla okula gidip gelen çocuklar, köpeklerin kendilerine saldırmasından korktuğu için okula gidip gelmek istemiyor. Okul çevresi ve çevre sokaklarda çok sayıda köpek sürüsü bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi. Vatandaşlar, “Sokak köpekleri sabaha kadar havlayarak hem çevredeki insanları uyutmuyor hem de okula giden çocuklarımıza saldırma teşebbüsünde bulunuyorlar. Çocuklarımız korkutan okula ağlayarak gidiyor. Yetkililerin acilen bu konuda bir şey yapması lazım” diye konuştu

Kaynak: Haber Merkezi