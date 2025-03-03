Alanya Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Kaymakam Fatih Ürkmezer’in başkanlığında gerçekleştirilen Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda, Alanya’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönlendirilecek yardımlar değerlendirildi.

Toplantıda, Ramazan ayında 2 bin 197 aileye toplamda 5 milyon 44 bin TL nakdi yardım desteği sağlanması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, “Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığı ile bu desteği sağlamak, bizim için bir görevdir. Vatandaşlarımıza gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamlığı'nın bu önemli girişimi, Ramazan'ın maneviyatını pekiştirirken, sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini de ön plana çıkarıyor. Yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere umut ve destek sağlayarak, bu mübarek ayın ruhunun yaşanmasına katkıda bulunuyor.

Kaymakamlık, ihtiyaç sahiplerine yönelik bu tür sosyal yardım projelerinin devam edeceğini belirtirken, halkın dayanışma içinde olunmasının önemine dikkat çekti. Ramazan Ayı süresince yapılan yardımlarla, Alanya'daki birçok ailenin bu zor dönemi daha rahat geçirmesi hedefleniyor.