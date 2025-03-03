Alanya, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmeye başladığı. Geçtiğimiz haftalarda dondurucu soğuklarla karşılaşan Alanya, yeni haftaya yağmurla başladı.

Hava durumu raporlarına göre, bu hafta boyunca yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise en düşük 12, en yüksek 24 derece civarına çıkacak.

Hafta boyunca iklim koşullarının değişken seyretmesi beklenirken, Alanya’nın doğal güzelliklerinde de renk değişimlerine tanıklık edileceği öngörülüyor. Sıcak günlerin gelmesiyle birlikte, yerel halkın ve ziyaretçilerin açık hava etkinliklerine yöneleceği belirtiliyor. Alanya, yeni nesil sıcaklıkların tadını çıkarmaya hazırlanırken, bu hava durumu değişikliği, bölgedeki tarım sektörünü de olumlu yönde etkileyecek.



