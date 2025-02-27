Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı, Antalya ve Alanya’da 12 saat 56 dakika oruç süresi ile kapılarını aralayacak. Bu durum, Antalya'nın Türkiye’nin en uzun oruç tutan illeri arasında yer almasına sebep olacak.

Türkiye’nin farklı illerinde oruç süreleri değişiklik göstererek 12 saat 54 dakika seviyelerine kadar düşecek. Geçen yıla kıyasla, en uzun ve en kısa oruç süreleri arasındaki farkın bu yıl sadece 2 dakika olması dikkat çekiyor. 21 Mart'taki ekinoks nedeniyle ülkedeki birçok şehirde oruç sürelerinin birbirine yakın olacağı belirtiliyor.