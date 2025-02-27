Antalya’nın tanıtım stratejilerinin detaylı şekilde ele alındığı toplantının ana gündem maddeleri arasında Antalya Fashion Week, Gourmet Fest Kemer, Türk Mutfağı Haftası ve özellikle Side özelinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı yer aldı. Turizmde sürdürülebilirliği sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak amacıyla yürütülen projeler değerlendirildi.



MANAVGAT BELEDİYESİ’NDEN TURİZM TANITIM SUNUMU

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Sıla Ceyhan Berkaya, belediyenin turizm ve tanıtım alanında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda Manavgat Belediyesi’nin, Antalya’nın cazibesini artırmaya yönelik projeleri, tanıtım stratejileri ve yapılan iş birlikleri paylaşıldı. Antalya ve Manavgat’ın marka değerini yükseltmek adına atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, kültürel etkinlikler, festivaller ve tanıtım projeleriyle Manavgat’ı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek Antalya’nın hem yerel hem de küresel ölçekte daha fazla ilgi gören bir destinasyon haline gelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.



Antalya’nın turizmdeki gücünü daha ileri taşımak için yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı, iş birliği mesajlarıyla sona erdi.