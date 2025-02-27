Alanya’da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda denetimleri hız kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi başladıkları denetimlere 30 gün boyunca aralıksız devam edeceklerini açıkladı. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, şu ana kadar 780 işletmenin denetlendiğini, bunlardan 10’una uyarı cezası verdiklerini belirtti. Rüzgar, denetimlerin özellikle toplu tüketim alanlarını, un ve unlu mamulleri, pasta ve tatlıları, et ve et ürünlerini, süt ve süt ürünlerinin üretildiği ve tüketildiği yerleri kapsayacağını vurguladı. Ayrıca, vatandaşların şüpheli durumlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelirken veya ALO 174 hattından ihbarda bulunarak yardımcı olabileceklerini ifade etti. Bu denetimlerin, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi