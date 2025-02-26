Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin kent politikalarına doğrudan katılımını artırmak için “Alanya Belediye Meclis Simülasyon Projesi”nin altyapısını oluşturmaya başladı. Bu proje kapsamında gençler, belediye meclisinin işleyişini birebir deneyimleyerek, kent yönetiminde nasıl söz sahibi olabileceklerini öğrenecekler. Meclis simülasyonunda gençler, belediye meclisi gibi toplantılar düzenleyerek kentle ilgili önemli konuları ele alacak, sorunları tespit edecek ve çözüm önerileri geliştirecekler.

Bu simülasyon süreci, gençlerin demokratik katılım becerilerini geliştirmelerine, toplumsal meselelere duyarlılık kazanmalarına ve karar alma mekanizmalarına daha bilinçli bir şekilde dahil olmalarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda proje, gençlerin yerel yönetim süreçlerine olan ilgisini artırarak, gelecekte kent yönetimine dahil olacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.



Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlayacak “Gençlik Akademisi” Kuruluyor

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak “Gençlik Akademisi”nin kurulması oldu. Akademi, gençlerin kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerine destek olacak eğitim programlarını kapsayacak şekilde planlanıyor.



Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir analiz süreci başlatan Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, akademi bünyesinde verilecek eğitimleri belirlemek için çalışmalara hız verdi. İlk etapta; liderlik, iletişim, girişimcilik, dijital okuryazarlık, yerel yönetim süreçleri, çevre bilinci ve toplumsal farkındalık gibi çeşitli alanlarda eğitimlerin sunulması planlanıyor. Gençlik Akademisi’nin bir diğer amacı ise gençlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için uzmanlarla bir araya gelmelerini sağlamak olacak.

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hayata geçirilecek olan Gençlik Akademisi, gençlerin hem kişisel gelişimlerini destekleyen hem de onları kent yönetiminde aktif roller üstlenmeye hazırlayan önemli bir merkez haline gelecek.

Gençler Kent Yönetiminin Geleceğinde Söz Sahibi Olacak

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Arı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada gençlerin kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Gençlerin sadece bu kentin geleceği değil, bugünün aktif paydaşları olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesini destekleyen projeler geliştiriyoruz. Alanya Belediye Meclis Simülasyon Projesi, gençlerin yerel yönetimi bizzat deneyimleyerek bu süreçlere nasıl katkı sağlayabileceklerini öğrenmelerini hedefliyor. Aynı zamanda Gençlik Akademisi ile gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağız. Önümüzdeki süreçte altyapılarını tamamladıktan sonra duyuruyu yapacağız. Bu projeler, Alanya'nın gençleriyle birlikte daha güçlü bir geleceğe ilerlemesini sağlayacak.”

Gençlerin aktif yurttaşlar olarak kent yönetimine dahil olmasını teşvik eden Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu çalışmaların sürdürülebilir olması için çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapmayı da hedefliyor. Gençlerin katılımını artıracak projelerle kent yönetimi ve gençler arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan meclis, ilerleyen süreçte gençlere yönelik farklı sosyal sorumluluk ve eğitim projelerini de gündeme almayı planlıyor.