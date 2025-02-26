Alanya Sevdalıları Derneği Ali İhsan Dimçay İlkokulu ve Dimçayı Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiler. ALSEV, bu anlamlı etkinliği Alanya Kızılay ile birlikte gerçekleştirerek, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşadılar.

ALSEV, düzenlenen etkinlikte öğrencilere hediyeler dağıtarak, eğlenceli bir tiyatro gösterisi ve Alaiye Pilav sponsorluğunda lezzetli tavuklu pilav ikramında bulundular. Çocukların gözlerindeki mutluluk, yapılan her şeyin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

ALSEV’den Teşekkür Mesajı

ALSEV, etkinlik ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Alanya Sevdalıları Derneği olarak bugün, Ali İhsan dimçay İlkokulu ve Dimçayı Ortaokulu'nda minik yüreklerle bir araya geldik!

Alanya Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, öğrencilerimize hediyeler dağıttık, eğlenceli bir tiyatro gösterisi sunduk ve Alaiye Pilav sponsorluğunda lezzetli tavuklu pilav ikramında bulunduk.

Çocukların gözlerindeki mutluluk, yaptığımız her şeyin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Geleceğimizin teminatı olan bu güzel yavrularımıza destek olmak, onların yüzünü güldürmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı.

Bu güzel günde emeği geçen herkese, özellikle Alanya Kızılay ve Alaiye Pilav'a teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel projelere imza atmak dileğiyle!‘’