Alanya ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve fırtına sonrası yüksek kesimlerdeki yollarda buzlanma meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahalleleri ve yaylalarına ulaşımı sağlayan ana arterleri açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Gedevet Yaylası Yolu’nda buzlanma yaşandı. Araçların ulaşımda sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışma yaptı.

FİNİKE KIRSALINDA ÇALIŞMA

Büyükşehir ekipleri Finike'nin Boldağ Mahallesi kırsal yolunun trafiğe açık kalması için de yoğun çaba gösteriyor. Kar yağışı sonrası buzlanma meydana gelen yüksek kesimlerdeki yollarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Finike Hizmet Birimi ekipleri, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.