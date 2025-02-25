Alanya merkez, kış aylarının etkilerini hissetmeye devam ederken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altında seyrediyor. 24 Şubat itibarıyla, gündüz hava sıcaklığı 6 derece olarak ölçülürken, geceleri sıcaklıklar -2 dereceye kadar düştü. Bu durum, Alanya'da yaşayan vatandaşların soğuk havaya karşı tedbir almasını gerektiriyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, Salı günü (27 Şubat) en düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek ise 9 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü de sıcaklıklar 3 derece ile 12 derece arasında değişecek. Fakat Perşembe günü, havaların ısınmaya başlaması ve sıcaklıkların 5 derece artarak 13 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.



Cuma günü ise, yağmur ihtimali yüzde 40 olarak belirlenmişken, sıcaklıkların 8 ile 12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri daha ılıman bir hava bekleniyor ve sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkabilir.



Ancak, önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günleri tekrar yağış ihtimali bulunuyor; Pazartesi için yüzde 55, Salı için ise yüzde 45 oranında yağmur bekleniyor. Hafta boyunca geceleri sıcaklıkların 8-9 derece arasında olması, gündüzleri ise 12-15 derece arasında değişmesi bekleniyor.



Yetkililer, vatandaşlara hava şartlarına uygun önlemler alması ve yağışlı günlerde dikkatli olmalarını öneriyor. Alanya'daki bu değişken hava koşulları, vatandaşların hem hazırlıklı olunmasını hem de sağlığına dikkat etmesini gerektiriyor.