Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Alanya Sevdalıları Derneği önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dernek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladığı erzak yardım paketlerini, ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim etti.



Dernek yetkilileri, bu özel ayın paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel anlarını yaşamak için bir fırsat sunduğunu belirtti. "Ramazan, bir araya gelmenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın ayıdır. Bu nedenle, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmak bizler için büyük bir görev," dediler.



Alanya Sevdalıları Derneği, toplumsal dayanışmayı artırmak ve Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak amacıyla daha fazla destek çağrısında bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen herkesin dernekle iletişime geçebileceği vurgulanıyor.

Mübarek Ramazan ayının getirdiği sevgi ve paylaşmanın yayılmasını dileyen dernek yetkilileri, toplumsal yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.