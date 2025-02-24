Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Van/Erciş’te şehit düşen Cemal Topataş’ın şehadetinin sene-i devriyesinde anlam dolu bir mevlid programına katıldı. Tüm şehit aileleri ve gazilerin buluştuğu programda, Kaymakam Ürkmezer, sadece Topataş’ı değil, tüm şehitleri rahmetle anarak ailelerine destek sözü verdi.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin ruhu için yapılan dualar, katılımcılara manevi bir huzur sağladı. Yemek ikramlarıyla misafirlerini ağırlayan Kaymakam Ürkmezer, “Şehitlerimiz, vatanımızın gerçek kahramanlarıdır. Onları unutmamak, bizlerin en önemli görevidir,” dedi. Bu anlamlı buluşma, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, şehit ailelerine de moral oldu.