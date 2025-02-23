Alanyaspor camiası, eski yöneticilerinden ve Flash Restaurant sahibi Mehmet Güler'in ani vefatıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Güler, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mehmet Güler'in vefatı, Alanyaspor camiasında büyük üzüntü yarattı. Kulüp, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak, "Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Güler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Güler, Alanyaspor'da yöneticilik yaptığı dönemde kulübe önemli katkılar sağlamış, kişiliği ve çalışmalarıyla camiada iz bırakmış bir isimdi. Ani ölümü, Alanyaspor camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Yedigün Haber ailesi olarak merhumMehmet Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.