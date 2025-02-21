Alanya’da optik sektörüne taze bir soluk olarak katılan Magerus Optik, görkemli bir açılış töreniyle kapılarını araladı. Genç ve dinamik optisyen Batuhan Öldürgin’in sahibi olduğu Magerus Optik, bugüne kadar Alanya’da gözlük alışverişini eğlenceye dönüştürecek bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Açılış, katılımcıların duaları ve özverili destekleri eşliğinde gerçekleşti. Kalabalık bir davetli kitlesi, kurdele kesiminde heyecanla yer aldı ve bu anın tadını çıkardı. Magerus Optik, Çarşı Mahallesi’nde, İskele Polis Karakolu’nun karşısında yer alıyor ve mağaza, modern tasarımıyla gözleri kamaştırıyor.



Magerus Optik'in sunduğu koleksiyon, moda tutkunları için geniş bir gözlük yelpazesi sunuyor. Markanın, her keseye hitap eden fiyatları, optik ürünleri daha erişilebilir hale getirerek, geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Batuhan Öldürgin, “Müşterilerimizin göz sağlığını ve tarzını önemsiyoruz. Yalnızca kaliteli gözlükler sunmakla kalmayıp, alışveriş deneyimimizi de unutulmaz kılmayı hedefliyoruz,” diyor.

Alanya'nın gözlük alışverişine yeni bir boyut katacak olan Magerus Optik, hem estetik hem de işlevsellik arayan müşterilerin uğrak noktası olmayı planlıyor. Mağazanın hizmete girmesiyle birlikte optik dünyasında fark yaratacak gibi görünüyor. Magerus Optik, Alanya’da gözlük severleri bekliyor!

