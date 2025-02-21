Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin Erasmus projesi kapsamında, İspanya'nın Granada şehrinden gelen lise öğrencileri, Kepez Belediyesi’nin Atık Getirme Merkezi’ni gezdi. Belediyenin yemekhanesi, kreşleri, gönüllü hastaneleri ve okullardan toplanan yemek atıklarının sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürüldüğü tesis, öğrencilere anlatıldı. Ziyaret sırasında, hayvan severlere ücretsiz sunulan ürünlerin üretim süreci ve kullanılan makineler hakkında bilgi verildi. Belediyenin Çevre Mühendisi Sevinç Yeter, "Notice Your Food" (Gıdanı Fark Et) başlıklı Erasmus projesinin sahibi Matematik Öğretmeni Ayşe Ergün Uslu’ya sunun yaptı. Öğretmen Uslu da edindiği bilgileri İspanyol öğrencilere aktardı. Öğrenciler, tesise girişti kendilerini karşılayan golden retriever cinsi sokak köpeği Badem’i de mama ile besledi. Badem’in sevecen tavırları, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kepez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Atık Getirme Merkezi’nde ayrıca, sera atıklarından organik madde içeriği yüksek toprak dengeleyici kompost üretiliyor.