Toplantının en önemli kararlarından biri, gençlerin yerel yönetimler konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla “Yerel Yönetimler 101” isimli bir eğitim kampı düzenlenmesi oldu. Bu kamp kapsamında gençler, ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki görev ve yetki ayrımını, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarını, kent yönetiminde katılımcılığın önemini ve gençlerin yerel yönetimlerde etkin rol almasını sağlayacak mekanizmaları detaylı bir şekilde öğrenme fırsatı yakalayacak.



Kamp çerçevesinde ayrıca, yerel yönetimlerde gençlik çalışmalarına yönelik atölyeler düzenlenecek ve Gençlik Meclisi’nin önümüzdeki dönem stratejileri belirlenecek. Böylece gençler, teorik bilginin yanı sıra, kent yönetimine aktif katılım sağlama noktasında önemli bir deneyim kazanacak.

GENÇLİK MECLİSİNDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Toplantıda bir diğer önemli gündem maddesi ise yürütme kurulundaki görev dağılımının belirlenmesiydi. Gençlik Meclisi Başkanı Kazım Arı liderliğinde oluşturulan yeni yürütme ekibinde Genel Sekreter olarak Şehir Plancısı Merve Öztürk Örs, başkan yardımcıları olarak Spor Uzmanı Davut Can Tayyar, Makine Mühendisi Batuhan Karaca ve Mimar Gülseren Erdoğan yer aldı. Hukuk danışmanları olarak Avukat Kerime Sağlamer ve Avukat Ömer Demir seçildi.

Gençlerin farklı alanlardaki temsiliyetini güçlendirmek için bazı alanlarda koordinatörlükler de oluşturuldu. Üniversite Koordinatörlüğü’ne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) temsilcisi Aleyna Kurt ve Alanya Üniversitesi temsilcisi Duygu Okutan getirilirken, lise koordinatörlüklerine Ada Arman ve Polat Ali Keleş seçildi. Yeni yürütme kurulu ile birlikte, Gençlik Meclisi’nin Alanya’da gençlerin sesi olma misyonu daha da güçlendirildi.

GENÇLİK MECLİSİ’NDEN ÖRNEK ADIM: %50 KADIN - %50 ERKEK TEMSİLİYETİ SAĞLANDI!

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Alanya’da bir ilke imza atarak toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilke olarak benimsedi. Yürütme kurulundaki görev dağılımı, kadın ve erkek temsilciler arasında %50-%50 oranında eşit olacak şekilde gerçekleştirildi.

Bu adım, kent yönetimine ve sivil toplum çalışmalarına gençlerin daha eşit ve adil bir şekilde katılımını sağlamanın yanı sıra Alanya’daki diğer kurum ve kuruluşlara da ilham verecek nitelikte. Alanya Kent Konseyi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem, bu modelin yaygınlaşması açısından büyük bir örnek teşkil ediyor.

BAŞKAN ARI: “GENÇLİK ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRACAĞIZ!”

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kazım Arı, toplantının ardından yaptığı açıklamada gençlik çalışmalarının Alanya’da çok daha etkin hale geleceğini vurguladı. Arı, şu ifadeleri kullandı:



“Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak yeni döneme çok güçlü bir giriş yaptık. Hızlı bir başlangıç yaparak Alanya’da gençlerin sesini daha fazla duyuracağı, gençlerin yerel yönetimlerde aktif rol alacağı bir süreç başlatıyoruz. Gençlik çalışmalarına hız kazandıracağız ve büyük projeler hayata geçireceğiz. Bizlerle birlikte Alanya için çalışmak isteyen bütün genç arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz. Güçlü, dinamik ve enerjik bir ekip oluşturduk. Bu enerjiyle Alanya’da çok büyük işler başaracağız.”

Bu açıklamalar, Gençlik Meclisi’nin yalnızca belirli bir kesimi değil, kentte yaşayan tüm gençleri kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceğinin güçlü bir göstergesi oldu.