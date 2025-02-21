Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), esnafların güvenliğini ve sağlığını artırmak için önemli bir adım attı ve hayat kurtaran ilk yardım eğitimi düzenledi. Alanya İlk Yardım Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı, katılımcılara acil durumlarda hayati öneme sahip müdahale tekniklerini öğrenme fırsatı sundu.



Teorik bilgilerle zenginleştirilen eğitim, pratik uygulamalarla desteklendi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Eğitim sürecinin esnafların bilinçlenmesine katkı sağladığı ifade edilirken, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu tür eğitimlerin toplumsal güvenliğe de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Oda, Alanya İlk Yardım Eğitim Merkezi’ne ve eğitime katılan tüm esnaflara teşekkür ederek, bu tür bilinçlendirici faaliyetlere devam edeceklerini açıkladı. Alanyalı esnafların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak adına düzenlenen bu eğitim, esnafın hem kendi güvenliği hem de müşteri sağlığı açısından büyük önem taşıyor.