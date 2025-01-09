Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının Ekim ayında Türkiye’de alanında en yüksek kazancı elde eden sektör hava yolları olurken, turizm sektörü personelinin kazancı alarm veriyor.

Turizm Databank’ta yer alan haberlere göre, Türkiye’deki 90 sektör arasında konaklama sektörü 53’üncü, spor ve eğlence faaliyetleri 61’inci, seyahat acenteleri ile tur operatörlüğü 66’ncı, yiyecek ve içecek hizmetleri ise 83’üncü sırada yer aldı.

Ortalama günlük kazançlarda, hava yolları çalışanları 3,764 TL kazanırken, konaklama sektöründe bu rakam 1,256 TL, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde 1,126 TL, yiyecek ve içecek hizmetlerinde ise yalnızca 876 TL’de kaldı. Türkiye genelinde ortalama günlük kazanç ise 1,260 TL olarak belirlendi. Bu verilere göre, turizm sektörü, gelir düşüklüğü ile dikkat çekiyor, bu durumun sektörel yapının geleceği açısından alarm verici olduğu değerlendiriliyor.