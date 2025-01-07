Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’nın 2025 yılı için belirlenen turist sayısı hedefini açıkladı. Kavaloğlu, bu yıl rekord seviyede gelen 17 milyon 278 bin turistin ardından, 2025 yılında şehre 18 milyon turist gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna pazarlarından savaş nedeniyle büyüme beklemediklerini ifade eden Kavaloğlu, Almanya ve İngiltere pazarlarından daha fazla turist çekmeyi umduklarını vurguladı. Ayrıca, Polonya, Hollanda, Kazakistan ve Romanya gibi ülkelerin de güçlü pazarlar olarak dikkate alındığını söyledi. 2025 yılı hedeflerini desteklemek amacıyla bu yıl Fransa pazarına yoğunlaşacaklarını ekledi.