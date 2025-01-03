Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde, 104 ada 11 ve 54 parseldeki toplam 14 bin 340 metrekarelik arazide Elif Turizm Tic. ve İşl. A.Ş. tarafından 4 yıldızlı bir otel inşa edilecek. Toplam yatırım bedeli 453 milyon TL olan projede, otel 245 oda ve 590 yatak kapasitesine sahip olacak.

Proje ile birlikte Alanya’nın turizm alt yapısının güçlenmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED süreci başlatıldı. Bu adım, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşımın önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.