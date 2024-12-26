Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ekonomi muhabirleriyle yaptığı toplantıda 2025 yılına dair öngörülerini paylaştı. Antalya’da turizm sektörünün geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Kavaloğlu, döviz kurunun önemli bir belirleyici olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, “Kurun en az 45-46 TL seviyesinde olması gerekiyor; aksi takdirde 2025 yılı zor bir yıl olacaktır,” dedi. Türkiye ekonomisinde denge sağlanması gerektiğini ifade eden Kavaloğlu, mevcut enflasyon karşısında uygun bir kura ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Antalya’nın bu yıl için hedefinin 18 milyon turist çekmek olduğunu belirten Başkan Kavalooğu, çift haneli büyüme beklemediklerini de dile getirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, “Kurun şu anki seyrine bakıldığında aslında bizim beklentimiz biraz daha yüksek olmalıydı. Ancak biz şu an için sadece 45-46 TL’ye razıyız,” ifadelerini kullandı.

Kış sezonu pazarlama faaliyetlerine vurgu yapan Kavaloğlu, ziyaretçi sayılarını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ve hedeflerinin kış sezonunda ziyaretçi sayısını 750 binden 1.5 milyona çıkarmak olduğunu söyledi.



Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan şehirleri arasında Antalya'nın Paris’i geçebileceğine dikkat çeken Kavaloğlu, “Paris’in bu yıl sonunu aşan ziyaretçi sayısı ile kapatacağı tahmin ediliyor. Eğer ek bir artış olmazsa Antalya dördüncü sıraya yükselebilir,” diye konuştu.



Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus pazarının eski büyüklüğüne dönmesinin zaman alacağını belirten Kaan Kavaloğlu ayrıca Polonya’nın da hızla yükseldiğini ifade etti. Konaklama sürelerinin kısaldığına dikkat çeken Başkan Kavalooğu, Avrupa’dan gelen turistlerin ortalama geceleme süresinin artık sadece 8-9 gün civarına düştüğünü aktardı.



Sonuç olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle pazarda çeşitliliğin önemine işaret eden AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun açıklamaları sektördeki beklentileri netleştiriyor ve gelecek dönem stratejilerini şekillendiriyor.